Matt Reeves ufficializza Zoe Kravitz come Batwoman per The Batman

Continua a prendere forma il cast di The Batman: smaltito ormai da tempo l'annuncio di Robert Pattinson come novello Bruce Wayne per il film di Matt Reeves, è giunta l'ora di cominciare a svelare il volto di qualche comprimario di lusso.

Ecco quindi l'ufficialità per il ruolo di Catwoman: come confermato dallo stesso Matt Reeves tramite una gif postata sul suo account Twitter, sarà Zoe Kravitz a vestire i panni di Selina Kyle. Ad anticipare il tweet del regista è stato Variety che, tramite Instagram, aveva già dato alcuni minuti prima la notizia dell'ingaggio dell'attrice.

Kravitz, figlia della nota rockstar Lenny, ha già partecipato ad alcune produzioni di rilievo negli ultimi anni, dalla saga di Divergent a quella di Animali Fantastici, nel cui secondo capitolo è stata tra le presenze maggiormente incisive ricoprendo il ruolo di Leta Lestrange. Il suo nome, inoltre, conferma l'indiscrezione trapelata alcune settimane fa secondo cui in The Batman avremmo avuto una Batwoman nera: Zoe Kravitz l'ha spuntata quindi su altre candidate di indubbio spessore, come Lupita Nyong'o e Tessa Thompson.

Non si fermano ovviamente le scommesse sugli altri personaggi ancora da definire: in una fanart apparsa nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo potuto ammirare Jessica Chastain come erede di Uma Thurman nel ruolo di Poison Ivy.