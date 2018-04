Matt Reeves si dice entusiasta dello stato dei lavori di The Batman

Sebbene il progetto sia ancora avvolto da un alone di mistero, c’è parecchio interesse attorno al nuovo film stand-alone sul. Nel corso di una risposta data dal regista Matt Reeves ad un utente di Twitter, il filmmaker si è detto eccitato per quanto affrontato finora nello sviluppo della pellicola su

In attesa di saperne di più durante il Fan Expo Dallas di questo weekend dall’interprete che al momento è l’unico ad indossare sul grande schermo il cappuccio dell’uomo pipistrello, il regista Matt Reeves (The War – Il pianeta delle scimmie) è tornato a parlare del lungometraggio su cui non si hanno notizie ufficiali da ormai un po’ di tempo. Consapevole che il più delle volte le domande poste a Reeves riguardano l’identità del presunto nuovo attore che incarnerà il giustiziere, Elijah Pierson, questo il nome dell’utente di Twitter, ha chiesto con un tweet al regista come stesse procedendo la fase di pre-produzione del cinecomic. Questa la risposta positiva da parte di Reeves:

“Davvero, davvero bene, grazie! Non potrei essere più entusiasta!”.

Lo scorso gennaio vi abbiamo informato che la stesura della storia era ormai giunta al termine e che lo step successivo avrebbe riguardato la bozza della sceneggiatura. Dalle parole digitate su Twitter dal regista sembra, dunque, che il progetto sia in piena fase di strutturazione e questo non può che far sperare in positivo i tanti fan di Batman che attendono una nuova avventura cinematografica del loro supereroe preferito. In attesa, quindi, di saperne di più sull’opera, in particolar modo sulle questioni più spinose come il suo collegamento all’interno del DC Extended Universe finora sviluppato, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Di The Batman finora sappiamo che la visione di Reeves sul protagonista si incentrerà sulla sua versione detective, ispirata ai thriller di Alfred Hitchcock. Paragonando questa scelta narrativa, presa in considerazione in riferimento ai precedenti stand-alone su Batman, essa rappresenterebbe certamente una svolta nell'ambito dei racconti cinematografici finora sviluppati.