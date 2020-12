Matt Reeves, il regista di The Batman produrrà l'horror Switchboard

I lavori per The Batman sono ancora lontani dall'essere conclusi, ma Matt Reeves sembra essere davvero instancabile, e continua a macinare progetti: con la sua 6th Idaho produrrà infatti l'horror Switchboard.

Assieme al produttore di Paranormal Activity Steven Schneider e Armaan Zorace, che ha recentemente formato l'etichetta di genere Dark Hell, Reeves svilupperà il period horror basato su una sceneggiatura dell'attore di Dexter e The Flash Devon Graye, già autore dello script del thriller I See You, il film con Helen Hunt e Jon Tenney.

Ambientato nella seconda metà degli anni '40, Switchboard sarà incentrato su "una giovane centralinista che si ritrova a comunicare (e possibilmente essere il suo bersaglio) con un serial killer. Man mano che la loro conversazione si fa più intensa, la ragazza inizia a farsi delle domande sulla sua sicurezza, la sua sanità mentale e, addirittura, la sua stessa realtà".

Tra i produttori ache Margot Hand e Joshua Thurston di Picture Film.

Nulla si sa ancora su delle possibili date per le riprese o per la sua distribuzione, ma considerando anche solo i numerosi progetti in cantiere per Reeves, tra cui anche la serie tv prequel di The Batman, e l'attuale situazione sanitaria, è difficile che la produzione possa iniziare prima del 2022.