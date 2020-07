Matt Reeves, il regista di The Batman firma un accordo pluriennale con Warner Bros.

Non solo Uomini Pipistrello e Gotham City per Matt Reeves: il regista di The Batman ha raggiunto un accordo pluriennale con la divisione televisiva di Warner Bros.

Reeves e la sua compagnia di produzione, la 6th & Idaho, hanno firmato un overall deal con la compagnia, il che li terrà occupati per diverso tempo in casa WB.

L'accordo comprende tutte le piattaforme di proprietà dello studio, e incluse le emittenti broadcast e via cavo e HBO Max. I progetti saranno realizzati in associazione con Warner Bros. Television, Warner Horizon Scripted Television, Warner Bros. Animation o Blue Ribbon Content a seconda della piattaforma.

Al momento, 6th & Idaho sta portando avanti il suo fisrt-look deal con Netflix, mentre in precedenza aveva stretto accordi con 20th Century Fox Television.

Tra i progetti di produzione della 6th & Idaho troviamo la serie Netflix Away e la serie Amazon Tales from the Loop, oltre al pilot del drama di NBC Ordinary Joe.

In passato, sul piano televisivo, lo stesso Reeves era stato il co-creatore e produttore della serie tv Felicity assieme a J.J. Abrams, di cui diresse anche il pilot e vari altri episodi.

Sembra dunque che, oltre a The Batman in uscita ad ottobre 2021, Reeves sarà parecchio impegnato nei mesi a venire.