Matt Reeves, il regista non ha parlato di un sequel di The Batman a Robert Pattinson

The Batman sta avendo un prevedibile grande successo al box-office, sin dal primo week-end di debutto nelle sale cinematografiche. Inevitabilmente si è parlato di un sequel del film ma Warner Bros. non ha ancora ufficializzato nulla. E nemmeno Matt Reeves pare che ne abbia parlato con Robert Pattinson, protagonista di The Batman.

A svelare questo dettaglio è stato proprio Pattinson in un'intervista a Variety, in risposta alla domanda di una chiacchierata con Reeves su un arco narrativo più lungo legato al personaggio:"Non credo. Abbiamo avuto qualche conversazione a riguardo. Ma ha trascorso cinque anni dal concepimento alla realizzazione di questo film, è una persona che si concentra su un progetto alla volta. Quindi credo che non abbia ancora pensato ai prossimi passi. O forse lo ha fatto e non mi ha detto niente".



Matt Reeves ha ammesso di credere davvero in ciò che ha creato e di pensare naturalmente ad un sequel di The Batman:"Stiamo lavorando anche su altre cose ma abbiamo iniziato a parlare di un altro film".

The Batman dura tre ore e nel cast comprende Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon.



Se non siete ancora andati al cinema a vedere The Batman potete farvi un'idea preventiva sul film di Matt Reeves leggendo la recensione di The Batman che trovate sul nostro sito.