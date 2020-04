Matt Reeves, il regista di The Batman ricorda il Joker di Heath Ledger: 'Indelebile'

Nella stessa intervista dove Matt Reeves ha rivelato il suo film preferito di Batman, il regista e sceneggiatore del prossimo reboot cinematografico con protagonista Robert Pattinson ha avuto modo di ricordare ed elogia la mitica performance di Heath Ledger come Joker ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Parlandone con Nerdist, l'autore ha dichiarato: "Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan è un film incredibile e ritengo la performance di Heath Ledger e quella specifica concezione del Joker davvero indelebili. E quella battaglia che porta avanti contro Batman e Bruce sai, è davvero strabiliante. La cosa che toglie più di tutte il respiro è però proprio il concept del loro Clown Criminale".



E continua: "Quel film parla di quanto orribile sia guardare dritto verso l'abisso, c'è un'idea molto elaborata di quello specifico livello di nichilismo. L'idea che non ci fosse nulla che si potesse fare perché anche distruggendolo si sarebbero comunque soddisfatti pienamente i suoi obiettivi. Una concezione sbalorditiva che si soffermava su di un'aspetto della natura umana davvero profondo".



Non c'è che dire: ha colto perfettamente il senso del personaggio, descrivendo con precisione la sua presenza all'interno del film probabilmente più amato e lodato sul Cavaliere di Gotham



