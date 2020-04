Matt Reeves e quella possibile ispirazione a Batman: Overdrive per la nuova Batmobile

Prima che scoppiasse in maniera dirompente la Pandemia di Coronavirus e le riprese di The Batman con Robert Pattinson erano ancora in corso e la produzione procedeva speditamente, Matt Reeves rivela via social ai fan del Cavaliere Oscuro il look della nuova Batmobile che vedremo nell'atteso reboot cinematografico da lui scritto e diretto.

Una carrozzeria e un aspetto che gli appassionati non si aspettavano, specie perché quelle viste in Justice League e prima ancora nella trilogia di Nolan erano praticamente dei carri armati modificati per adeguarsi alle esigenze di Batman. Qui si parla invece di un'auto molto più sobria e della linea morbide, con un motore a vista sul retro e quello che sembrerebbe essere un turbo bello grande al centro. È piaciuta a molti e solo a pochi non ha convinto del tutto, specie poi perché è in linea con lo stile scelto per il Batman di Pattinson.



La Batmobile in questione ha comunque una particolare somiglianza con quella descritta nel fumetto Batman: Overdrive, run originale curiosamente pubblicata il giorno prima che Matt Reeves pubblicasse le immagini dell'auto. La storia segue un Bruce Wayne ancora adolescente che sta imparando a diventare un vigilante mascherato e, ormai prossimo al suo sedicesimo compleanno, è impaziente di ottenere patente e conseguente automobile e libertà.



Nel tentativo di avvicinarsi al defunto padre Thomas Wayne, Bruce decide quindi di impegnarsi nella messa a nuovo di quella che era l'auto preferita del genitore: una vecchia muscle car chiamata Crusader. Si fa aiutare nelle modifiche da un suo amico, Mateo, brillante meccanico in erba che inserisce anche armi e gadget nella macchina.



E il prodotto finale, da quanto viene mostrato e descritto, è sorprendentemente simile a quello visto nelle immagini della Batmobile di The Batman di Matt Reeves, il che potrebbe non essere una coincidenza, considerando l'uscita del cinecomic entro un anno. Essendo i due prodotti in sviluppo da un po' di tempo, forse si sono ispirati a vicenda.



Vi ricordiamo che The Batman vede nel cast anche Paul Dano nel ruolo di Enigmista, per un'uscita prevista nelle sale il 25 giugno 2021.