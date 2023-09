Matt Reeves pensava che Robert Pattinson avrebbe rifiutato The Batman per colpa di Nolan

Interpretare Bruce Wayne è sicuramente una responsabilità non indifferente, soprattutto riguardo a ciò che il personaggio ha significato per intere generazioni. Questo è stato solo uno dei motivi che ha portato Matt Reeves ad essere terrorizzato dalla possibilità che Robert Pattinson non accettasse la parte.

L'attore è sempre stato particolarmente selettivo nelle sue scelte, soprattutto dopo aver cominciato la carriera da idolo delle ragazzine grazie alla sua interpretazione di Edward in Twilight. A seguito di un trampolino di lancio di questo tipo, Pattinson ha deciso di fare diverse scelte in controtendenza lanciandosi nel cinema d'autore e avventurandosi nel mondo dell'indie. Questo, ovviamente, ha messo Reeves sull'allerta riguardo la possibilità che l'attore accettasse di partecipare ad un progetto così grande come quello di The Batman.

Mentre Andy Serkis ha svelato che il secondo capitolo è in fase di scrittura, il regista ha raccontato che, un altro motivo per cui era terrorizzato dalla risposta di Pattinson riguardava Christopher Nolan e la collaborazione che l'attore ha avuto con lui in Tenet. "Quando è stato annunciato che sarebbe stato scelto da Chris per Tenet, ero devastato. Perché ero convinto che, se avesse scelto dopo tutti i film d'autore... E pensavo, se avesse fatto un film di successo, lo avrebbe fatto. Sarà 'Batman' o ne farà più di uno? E così, quando stava girando un film di successo con, ad esempio, uno dei cineasti più identificativi di Batman, ho pensato: 'Okay, ecco fatto!'. Non vorrà essere Batman" ha raccontato Reeves ammettendo quanto la sua preoccupazione fosse che Pattinson rimanesse nel cinema mainstream solo per lavorare con registi del calibro di Nolan.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di The Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!