Matt Reeves e Jeffrey Wright di The Batman sono grandi fan della serie con Adam West

Per chi si appresta a lavorare ad un nuovo film su Batman il materiale a cui ispirarsi non manca di certo: pur volendo sorvolare sullo sfortunato eroe mascherato di Ben Affleck in tempi abbastanza recenti la trilogia di Nolan ha fatto scuola così come, qualche anno addietro, i film di Tim Burton crearono un valido punto di riferimento.

Matt Reeves ha dunque l'imbarazzo della scelta per il suo The Batman, ma stando alle dichiarazioni di Jeffrey Wright la vera passione del regista è un'altra: il Commissario Gordon del film condivide infatti con Reeves un vero e proprio amore per la storica serie TV con Adam West.

"Crescendo diventai fan dei fumetti di Batman, e dei fumetti in generale. Ma impazzivo letteralmente per il Batman di Adam West. E Matt Reeves, che dirige questo film, è fan tanto quanto me. Ovviamente questo non vuol dire che faremo un Batman come quello di Adam West, con tutto il rispetto. Ma per me fu la primissima introduzione all'universo di Batman. Matt e io siamo d'accordo sul fatto che non fosse una serie stupida per noi, per un ragazzino di 8 anni era tremendamente seria. Se guardi indietro e contestualizzi, era un Batman in piena regola. I colori pastello richiamavano esattamente i toni utilizzati da Bob Kane e Bill Finger. Fu la mia prima e maggiormente apprezzata introduzione a Gotham" ha spiegato Wright.

