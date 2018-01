Matt Reeves firma un "first look deal" con Netflix e lascia la Fox

Netflix ha raggiunto un accordo con, regista attualmente sulla cresta dell’onda e che avrà il compito di riportarein solitaria sul grande schermo per la Warner.

Dopo aver terminato in maniera più che egregia la trilogia del Pianeta delle Scimmie, con The War – Il pianeta delle scimmie, Reeves estingue il suo accordo con la 20th Century Fox e si accasa a Netflix. “Matt è un fantastico storyteller, con una visione unica e i suoi lavori parlano per lui”, ha commentato il capo della sezione film Netflix, Scott Stuber. "A Netflix stiamo stringendo accordi con i migliori registi in circolazione e con Matt il nostro team si arricchisce ulteriormente. Non potremmo essere più entusiasti di averlo con noi”.

Reeves si unirà a Netflix attraverso la sua compagnia, la 6th & Idaho, con la quale sta attualmente sviluppando con Fox, Mouse Guard diretto da Wes Ball, e The Care and Feeding of a Pet Black Hole per Fox Animation. “Netflix è in prima linea per quanto riguarda il nuovo sistema di diffusione dello storytelling”, ha commentato Reeves. “Sono incredibilmente emozionato all’idea di lavorare con Scott e il nostro team per cercare di creare storie avvincenti e guidate dai personaggi e per dare voce a nuovi filmmaker”.