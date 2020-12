Matt Reeves, cosa vedere di questo regista per prepararsi a The Batman?

Il nome di Matt Reeves può esser risultato nuovo a molti al suo annuncio come regista di The Batman: il cineasta statunitense, pur avendo preso parte a franchise piuttosto famosi, non è ancora forse conosciuto presso il grande pubblico quanto tanti altri suoi colleghi. Questo, dunque, può essere il momento giusto per fare la sua conoscenza.

Già, perché pur avendo alle spalle una carriera ancora abbastanza breve (la sua filmografia da regista conta solo 6 lungometraggi, incluso The Batman) il nostro ha già all'attivo alcuni film decisamente interessanti e i cui titoli, ne siamo sicuri, vi risulteranno tutt'altro che sconosciuti.

Il primo titolo da recuperare assolutamente è senz'altro Cloverfield, capostipite della saga proseguita con l'ottimo 21 Cloverfield Lane e con il discusso The Cloverfield Paradox: il film del 2008 è comunque un ottimo esempio di come gestire in maniera brillante la tecnica del mockumentary, portando linfa nuova in un genere come il monster movie che, insomma, in genere è tutt'altro che foriero di originalità.

Aggirando il non esaltante Blood Story, inoltre, ecco Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie e The War - Il Pianeta delle Scimmie, due tra i capitoli più apprezzati della saga partita con l'iconico film del 1968. Insomma, il materiale interessante non manca di certo: una carrellata del genere potrà sicuramente aiutarvi a trascorrere il tempo in attesa del film con Robert Pattinson! A proposito dell'ex-star di Twilight: pare che le riprese di The Batman abbiano letteralmente sfinito l'attore.