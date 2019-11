Matt Reeves conferma: sarà Andy Serkis l'Alfred di The Batman

La notizia di una trattativa circolava già da qualche giorno, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Andy Serkis interpreterà Alfred Pennyworth, il maggiordomo di Bruce Wayne, nel prossimo The Batman di Matt Reeves. Lo fa capire lo stesso regista con un tweet.

Sul suo account ufficiale, infatti, Matt Reevs ha postato una simpatica GIF dell'attore (apparso anche negli ultimi due episodi di Star Wars e in Avengers: Age of Ultron) che corre su un red carpet allungando la mano verso la folla, accompagnandola con la didascalia: "Ed ecco qui Alfred!" e l'immancabile emoji di un pipistrello.

Prende sempre più corpo il cast del film. Come sappiamo ormai da tempo, il ruolo del protagonista toccherà a Robert Pattinson, che ancora non riesce a credere di essere il nuovo Batman. Insieme a lui ci saranno Paul Dano (Ruby Sparks, 12 Anni Schiavo) nel ruolo dell'Enigmista e Zoe Kravitz in quello di Catwoman, mentre Jeffrey Wright interpreterà il commissario Gordon e l'esordiente Jayme Lawson sarà una ragazza di nome Bella.

A quanto ha anticipato il regista, le atmosfere di The Batman (la cui uscita al cinema è prevista per il 25 giugno 2021) saranno abbastanza diverse da quelle delle precedenti versioni cinematografiche, e il film spingerà molto sul versante della detective story. A questo punto non ci resta che attendere il completamento del cast e iniziare il conto alla rovescia per The Batman.