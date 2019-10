Matt Reeves dà il benvenuto a Paul Dano nel cast di The Batman

Assume contorni sempre più concreti il cast di The Batman: la produzione ha deciso di dare una decisa accelerata negli ultimi giorni, come dimostrano le due importantissime new entry presentate nel giro dell'ultima settimana.

Se pochi giorni fa la nuova Catwoman ha assunto il volto di Zoe Kravitz, infatti, è di oggi la notizia che l'Enigmista sarà interpretato da Paul Dano. A dare il benvenuto alla new entry è stato lo stesso regista Matt Reeves nei momenti immediatamente successivi all'annuncio: Reeves ha infatti postato su Twitter una gif che ritrae lo stesso Dano, commentandola con un esplicativo #EdwardNashton (che, per chi non lo ricordasse, è il vero nome di The Riddler, altresì conosciuto come Edward Nigma).

La notizia dell'ingaggio di Dano (che negli ultimi anni abbiamo visto in produzioni importanti come Looper, Youth, 12 Anni Schiavo e Swiss Army Man) è stata accolta positivamente da parte dei fan, che non vedono l'ora di vederlo all'opera. L'annuncio è inoltre arrivato in seguito ad una cocente delusione: è di alcune ore fa infatti la notizia del fallimento della trattativa con Jonah Hill per il ruolo del Pinguino.

C'è chi si occupa di casting e chi, invece, sta già lavorando per entrare nel personaggio: Robert Pattinson ha cominciato a parlare del suo Batman che, a dir suo, si tratterà di un personaggio ben più complicato di un semplice supereroe.