Matt Reeves annuncia su Twitter l'inizio delle riprese di The Batman

Voglia di tornare a Gotham? Impazienti di scoprire che aspetto avrà il tanto atteso Batman di Robert Pattinson? Allora la giornata di oggi porta con sé ottime notizie per voi: le riprese di The Batman hanno infatti finalmente preso il via.

Ad annunciarlo è stato il diretto interessato, quel Matt Reeves che sarà chiamato a raccogliere la pesantissima eredità di gente come Tim Burton e Christopher Nolan (sorvoliamo sul più recente Zack Snyder anche perché, di fatto, il regista di Batman v Superman e Justice League non ha girato standalone sul Cavaliere Oscuro).

Tramite il proprio account Twitter, dunque, Reeves ha postato l'esplicativa fotografia di un ciak con un altrettanto chiaro hashtag #DayOne, seguito dall'ovvio #TheBatman. Tutti pronti ai posti di partenza, dunque: il travaglio per la nascita del nuovo Batman è ufficialmente cominciato e, stando alla tabella di marcia, dovrebbe portare alla luce il "nascituro" entro l'estate del 2021.

Recentemente è inoltre trapelato quello che sembrerebbe essere il look del Pinguino di Colin Farrell in The Batman; proprio Farrell ha inoltre avuto parole di elogio per Matt Reeves e la storia di The Batman, definita dall'attore dark, emozionante e magnifica. La macchina si è messa in moto, dunque: non resta che pazientare e sperare che il risultato sia all'altezza delle aspettative.