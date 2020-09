Matt LeBlanc, meglio tardi che mai: 15 anni dopo arrivano le scuse per un'intervista!

Quante volte vi è capitato di fraintendere il tono di un interlocutore e rispondergli male senza che questi lo meritasse? Si tratta di errori umani che capitano a tutti, anche a celebrità come Matt LeBlanc. L'importante è comprendere lo sbaglio... Anche con un po' di ritardo.

Già, perché di recente abbiamo visto l'indimenticabile Joey Tribbiani di Friends rivolgere le proprie scuse all'inviato Ross Matthews per il brutto tono assunto durante un'intervista che ebbe luogo un bel po' di anni or sono!

A raccontarlo è stato proprio Matthews nel suo libro: stando a quanto riportato dal diretto interessato, il nostro avvicinò LeBlanc e Matthew Perry durante un red carpet nel 2002, salutandoli con un amichevole "Ciao, sono Ross!" a cui l'attore di Friends e Lost in Space rispose scherzando: "No, non sei Ross, Ross è lì", indicando il suo collega David Schwimmer (ovvero Ross Geller in Friends).

Qui, però, avviene l'equivoco: "'Ah sì, l'altro Ross' risposi, alzando scherzosamente lo sguardo al cielo. Le cose non andarono molto bene. Il mood cambiò immediatamente. Matthew Perry cominciò a guardare in camera con lo sguardo perso, mentre Matt LeBlanc mi chiese: 'Com'è che hai avuto questo lavoro?'"

Un atteggiamento decisamente scontroso quello dell'attore di Friends che, secondo quanto riportato sempre da Matthews, si è poi scusato con ben 15 anni di ritardo: "Non so se te ne ricordi, ma un po' di anni fa mi comportai davvero male con te durante un red carpet. Questa cosa mi tormenta da allora e ho sempre pensato di dovermi scusare. Non fu molto carino da parte mia. Mi dispiace" sarebbero state le parole dell'attore. Meglio tardi che mai, no?

A proposito dello show che ha reso leggendario Joey Tribbiani e gang al seguito: di recente abbiamo scoperto chi avrebbe potuto interpretare Rachel in Friends al posto di Jennifer Aniston.