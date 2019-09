Matt Jones riprenderà i panni di Badger per El Camino: A Breaking Bad Movie

Secondo quanto confermato dall'Hollywood Reporter, Matt Jones riprenderà il ruolo di Brandon Mayhew aka Badger nell'imminente El Camino: A Breaking Bad Movie, film sequel che riprende la storia di Jesse Pinkman da dove si era interrotta alla fine della quinta stagione dello show.

Jones, nel ruolo dello sbandato Badger, appare fin dalla prima stagione di Breaking Bad come partner in affari al servizio di Jesse Pinkman insieme a Skinny Pete, che abbiamo potuto vedere nel primo teaser trailer di El Camino, e Combo (ucciso nel corso della seconda stagione).

Scritto e diretto dal creatore della serie Vince Gilligan, El Camino: A Breaking Bad Movie è descritto con questa breve sinossi ufficiale: "Sull'onda della sua drammatica fuga dalla gabbia in cui era confinato, Jesse deve scendere a patti con il proprio passato per poter avere qualche speranza di plasmare il suo futuro".

A parte il ritorno di Aaron Paul, Charles Baker e del succitato Matt Jones sono ancora poche le notizie riguardanti il cast del film sequel, che però sappiamo verrà diffuso in streaming il prossimo 11 ottobre sulla piattaforma digitale Netflix. A parte il primo teaser, qualche giorno fa è stato diffuso anche un video recap che riassume la storia del personaggio di Pinkman nel corso delle cinque stagioni di Breaking Bad.

Nessuna notizia, quindi, su un eventuale ritorno di Bryan Cranston nei panni del mitico Walter White, detto Heisenberg; il suo destino appariva segnato nell'ultimo episodio della quinta stagione, Felina, ma non è detto che non possa fare comunque un'apparizione in un cameo o in un flashback.