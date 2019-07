Matt Groening conferma i lavori su di un nuovo film de I Simpson

I Simpson è una delle più longeve, seminali e apprezzate serie animate americane, creata dall'autore Matt Greoning, ormai giunta alla trentesima stagione e anche con un film cinematografico alle spalle, targato 2007 e cui proprio Greoning ha confermato al San Diego Comic-Con 2019 essere in arrivo il sequel.

In seguito al successo al botteghino (578 milioni di dollari nel mondo) e dell'accoglienza critica più che positiva dodici anni fa, Matt Groening ha confermato proprio durante l'evento di San Diego i lavori di un nuovo progetto cinematografico legato al franchise, discutendone in relazione alla fusione Disney-Fox, dato che ritiene che proprio la Casa di Topolino sia intenzionata ad annunciare un secondo film in via ufficiale davvero a breve.



L'autore ha detto: "Ci sarà senza dubbio un secondo film de I Simpson nei prossimi anni. Credo proprio che la Disney sia intenzionata a mungere la mucca". Dovesse accadere presto come suggerisce il creatore, bisognerà trovare una forza lavoro davvero imponente, visto che per sua stessa ammissione già nel 2007 il dirottamento degli artisti dalla serie al film ha "quasi ucciso" la sitcom animata.



Ha infatti rivelato: "Il primo film ci ha quasi uccisi. Non avevamo una squadra B in attesa per il film, quindi abbiamo dirottato sceneggiatori, animatori, doppiatori e musicisti lato cinema. Era il 2007. Adesso siamo quasi guariti. Quasi".