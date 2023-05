Matt Dillon sarà Marlon Brando e Edoardo Pesce Bertolucci nel film su Maria Schneider

Le riprese di Maria, nuovo film della regista francese Jessica Palud incentrato su Maria Schneider e con protagonisti Anamaria Vartolomei, Matt Dillon e Jeremie Renier inizieranno questo mese, e nelle scorse sono emerse interessanti novità sul progetto.

Stando alle informazioni raccolte dal noto portale World of Reel, infatti, Matt Dillon interpreterà Marlon Brando nel film della Palud, incentrato principalmente sulle controverse riprese di Ultimo tango a Parigi, delle quali negli anni è stato detto tutto e il contrario di tutto da parte di tutti i diretti interessati. Da segnalare, inoltre, che il nostro Edoardo Pesce interpreterà Bernardo Bertolucci, sempre secondo lo scoop del solitamente molto affidabile blog.

Chiaramente, il progetto affronterà il famigerato 'incidente' di Ultimo tango a Parigi e le accuse di presunti abusi sessuali di Maria Schneider sul set del leggendario film. L'attrice, che aveva affermato molto chiaramente in un'intervista del 1997 che la scena di sesso sul set fu consensuale, ha successivamente svelato che la pratica del sesso anale "non era nella sceneggiatura originale" e che "è stato Marlon ad introdurre l'idea, e me ne hanno parlato solo poco prima di iniziare a girare la scena, cosa che mi ha fatto molto arrabbiare". Dal canto suo, Bertolucci ha negato l'intero incidente nel 2016. "Ho precisato che avevo deciso con Marlon Brando di non informare Maria che avremmo usato il burro. Volevamo una sua reazione spontanea. Ecco dove sta l'equivoco. Qualcuno ha pensato, e pensa, che Maria non fosse stata informata delle violenze su di lei. Questo è falso! Maria sapeva tutto perché aveva letto la sceneggiatura, dove era tutto descritto. L'unica novità era l'idea del burro. E questo, come seppi molti anni dopo, offese Maria. Non la violenza a cui è sottoposta nella scena, che era scritta nella sceneggiatura”.

Ricordiamo che Bernardo Bertolucci è venuto a mancare nel 2018, dopo la scomparsa di Marlon Brando nel 2004 e quella di Maria Schneider nel 2011.