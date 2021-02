Matt Damon e quell'uscita infelice su Weinstein: 'Resta comunque un genio'

Quando vennero rese pubbliche le terribili accuse mosse nei riguardi di Harvey Weinstein, Matt Damon fece delle dichiarazioni alquanto infelici, ponendo l'attenzione soprattutto sui grandi meriti del produttore cinematografico e mostrando una scarsa empatia con le sue vittime.

Dal punto di vista dell'attore infatti, Weinstein è stato il fautore del suo successo, e nonostante tutto non potevano essere cancellati i suoi meriti lavorativi: "Harvey è stato un genio. Io e Ben Affleck vivevamo in affitto, in una stanza. Giravamo a Hollywood nel tentativo di far accettare le nostre idee per qualche film. Lo studio indipendente Miramax è stato un trampolino di lancio. Non solo per noi. Hollywood è un luogo pericoloso. Non solo sogni ma anche trabocchetti e tentazioni. Ogni giorno bisogna stare attenti a non fare sciocchezze. Ogni giorno a Los Angeles arrivano ragazzi e ragazze pronti a tutto per il successo".

Damon ha anche sottolineato che non era di certo semplice rapportarsi con Weinstein e che già da tempo si rincorrevano voci sulle sue molteplici relazioni: "La Miramax, negli anni ’90, era il posto in cui si potevano fare grandi cose. Certo bastava trascorrere con lui cinque minuti per capire che fosse un bullo, in grado di intimidire. Sapevo che fosse uno stronzo. Ne era orgoglioso. Sapevo che avesse molte donne. Non avrei mai voluto essere sposato con lui. Ma non avrei mai potuto immaginare che avesse questi atteggiamenti da predatore sessuale".

Dopo queste dichiarazioni, Damon è stato costretto a scusarsi pubblicamente, sottolineando che in nessun caso avrebbe voluto apparire indelicato nei riguardi delle vittime dei suoi abusi.

