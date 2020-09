Matt Damon torna in Irlanda, ripartono le riprese di The Last Duel di Ridley Scott

Sono ricominciate ufficialmente le riprese per The Last Duel di Ridley Scott, attesissimo nuovo film del regista di Blade Runner con protagonisti Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver.

La produzione dell'epopea storica si è interrotta a marzo con l'inizio della pandemia di coronavirus, e come forse ricorderete proprio Matt Damon rimase bloccato nelle Emerald Isles per i primi tre mesi del lockdown. Ad aprile la star di The Martian divenne virale sui social perché fu improvvisamente avvistato fare provviste in una catena di alimentari irlandese, cosa che catturò l'attenzione della piccola comunità locale della quale Damon divenne una sorta di mascotte.

Lasciata la sua 'nuova casa' in Irlanda lo scorso maggio, ora Matt Damon è tornato sul set di The Last Duel allestito a Cahir, nella contea di Tipperary, con il cast e la troupe tenuti all'interno di una 'bolla biologica', secondo quanto riferito dall'Irish Independent.

Scritto da Matt Damon e Ben Affleck insieme a Nicol Holofcener, il film racconterà lo scontro tra il cavaliere normanno Jean de Carrouges e il suo scudiero Jacques Le Gris, amici fraterni separati per la prima volta quando il primo va in guerra. Al suo ritorno, Jean accuserà Jacques di aver violentato la moglie Margerite de Carrouges ma siccome nessuno, a parte il marito, sembra credere alla storia della donna, lui si appellerà al Re di Francia e sfiderà a duello l'ex amico. Chi rimarrà in vita verrà dichiarato vincitore come segno della volontà divina, ma se Jean de Carrouges dovesse perdere allora sua moglie verrà bruciata viva come punizione per le sue false accuse nei confronti di Jacques.

Il film, distribuito da Disney tramite 20th Century Studios, era atteso nelle sale per l'8 gennaio 2021 ma adesso uscirà il 21 ottobre 2021.