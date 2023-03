Matt Damon, il nuovo tatuaggio della star di Oppenheimer è dedicato al padre scomparso

Matt Damon ha deciso di fare un nuovo tatuaggio per un motivo ben preciso. L'attore, che prossimamente vedremo nel cast di Air, diretto dall'amico Ben Affleck e in Oppenheimer di Christopher Nolan, ha deciso di imprimere sulla propria pelle la scritta 'Nomad', per un motivo ben preciso, raccontato da Winterstone.

Winterstone non è altro che lo pseudonimo di Daniel Winter, un tatuatore che qualche ora fa su Instagram ha svelato di aver lavorato ad un tatuaggio per Matt Damon, sulla sua parte superiore del braccio.



'Nomad' non è nient'altro che la parola 'Damon' scritta al contrario e la scelta dell'attore ha un alto valore simbolico perché sarebbe in ricordo del defunto padre, Kent Damon, scomparso nel 2017.

"Devo tatuare un mio idolo! È un lavoro così bello vivere esperienze fantastiche come queste. Un bel tatuaggio con così tanto significato!".



Secondo Winter, Nomad era il nome della barca del padre di Damon. In precedenza aveva tatuato all'attore i nomi delle figlie: Alexia, Isabella, Gia e Stella.

La star è sposata dal 2005 con Luciana Barroso, conosciuta durante le riprese di Fratelli per la pelle.

Matt Damon ha lavorato con Ben Affleck a Air, l'ultimo film da regista del protagonista Batman v Superman.



Il padre dell'attore, Kent Damon, era un banchiere, scomparso all'età di 74 anni. Apparve insieme al figlio proprio in Fratelli per la pelle, lungometraggio nel corso del quale Damon conobbe la sua futura moglie a Miami.

L'anno scorso Matt Damon raccontò di aver rifiutato Avatar ma James Cameron lo vorrebbe nei futuri sequel.