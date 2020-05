Matt Damon, sospiro di sollievo: la figlia Alexia ha superato il coronavirus

In una recente intervista alla radio irlandese Spin 1038, l'attore Matt Damon ha rivelato che sua figlia maggiore ha contratto il Coronavirus a New York, dove frequenta il college. Alexia, 21 anni, è stata contagiata all'inizio dell'epidemia, ma ora sta bene.

Matt Damon è intervenuto alla trasmissione Fully Charged di Graham e Nathan, rivelando di essere rimasto bloccato a causa del lockdown fuori dal suo paese. Si trovava infatti nel sobborgo di Dalkey, periferia di Dublino, con la moglie Luciana e le altre figlie, Isabella di 13 anni, Gia di 11 e Stella di 9.

Il protagonista di Will Hunting - Genio ribelle, che oggi ha 49 anni, ha raccontato che Alexia "si è ripresa bene", aggiungendo che la situazione è più preoccupante per le persone anziane. "La nostra figlia maggiore è al college, a New York. Ha avuto il Covid molto presto, insieme ai suoi coinquilini, ma si è ripresa bene, tutti stanno bene. Per la mamma di Lucy e per mia madre, fa paura per quella generazione."

In ogni caso, secondo Matt Damon, che rischiò la vita per il film che lo ha lanciato, "tutti abbiamo recepito il messaggio ora, tutti stanno facendo l'isolamento, il distanziamento sociale, tutti si lavano le mani e fanno il possibile per mitigarne gli effetti ma è spaventoso, specialmente per i nostri genitori."

La quarantena in Irlanda, per l'attore di Sopravvissuto - The Martian (leggi qui la nostra recensione), in una cittadina lontana dal caos, è stata più piacevole del previsto. "È incredibile, uno dei posti più belli che abbia mai visto. Sembra quasi una favola, Bono vive laggiù, Enya vive là dietro..."