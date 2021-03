Matt Damon è su Sky Cinema: come vedere tutta la saga di Jason Bourne anche in streaming

Per la prima volta in assoluto su Sky Cinema va in onda tutta la saga di Jason Bourne, adattamento cinematografico dai tratti spy-action con protagonista l’ex agente della CIA nato dalla penna di Robert Ludlum, interpretato dall'amatissima superstar hollywoodiana Matt Damon.

Per l'occasione nasce la programmazione Sky Cinema Bourne, attiva da sabato 20 a venerdì 26 marzo sul canale 303 di Sky e in streaming su NOW TV.

Si parte col primo capitolo della saga, The Bourne Identity, diretto da Doug Liman e uscito originariamente nel 2002: il film introduce il pubblico all’ex agente segreto Jason Bourne, che viene ripescato in mare e, affetto da amnesia, cerca di ricostruire il suo passato e la sua identità. Tra gli attori troviamo anche Franca Potente, Clive Owen e Julia Stiles, nei panni dell’agente della CIA Nicky Parsons.

Nel secondo film The Bourne Supremacy (2004) inizia la partership con il regista Paul Greengrass, destinata a rivoluzionare l'action americano, mentre Damon-Bourne torna in campo per un’ingiusta accusa di omicidio e al cast si aggiungono Karl Urban e Brian Cox. La coppia Damon-Greengrass si ripropone anche nel terzo capitolo, The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo, uscito nel 2007 e considerato il migliore in assoluto del franchise, anche grazie a tre premi Oscar vinti per miglior montaggio, migliori effetti sonori e miglior sonoro in presa diretta.

Il quarto capitolo sulle avventure dell’agente interpretato da Matt Damon è Jason Bourne (2016), con Paul Greengrass ancora alla regia: la storia racconta di come Nicky Parsons recuperi a Reykjavik quello che potrebbe essere il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, che intanto si è dato alla macchia. Nel cast, oltre a Damon e Julia Stiles, troviamo anche Alicia Vikander, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones.

Infine l’ultimo film, ma quarto in ordine d’uscita nelle sale, è The Bourne Legacy, uscito nel 2012 per la regia di Tony Gilroy: si tratta di uno spin-off con protagonista Jeremy Renner, affiancato da Rachel Weisz ed Edward Norton, nel quale la star della saga degli Avengers interpreta Aaron Cross, che deve riuscire a sfuggire all’eliminazione degli agenti del programma Outcome.

Tutti i titoli saranno disponibili anche nella collezione on demand.

Ricordiamo che negli scorsi mesi sia Matt Damon che Paul Greengrass hanno parlato di un eventuale futuro per il franchise di Jason Bourne.