Matt Damon si sente in colpa per i suoi privilegi: 'Abbiamo tutto e c'è chi non ha nulla'

Superata la paura per la figlia, contagiata dal Coronavirus ma per fortuna guarita, la star hollywoodiana Matt Damon può tornare a godersi la quarantena in Irlanda.

Si, avete letto bene, perché a causa delle riprese di The Last Duel di Ridley Scott l'attore è rimasto bloccato in quarantena in Irlanda, dove però le cose gli stanno andando particolarmente bene. Addirittura, durante una recente intervista col giornale britannico The Guardian, ha definito il suo soggiorno una vera e propria favola.

“Sembra una favola. Quando sono arrivato qui la prima volta, la gente mi indicava dove viveva Bono, dove viveva Enya. È incredibile. Questo è uno dei posti più belli in cui sia mai stato" ha dichiarato Damon. "Ovviamente quello che sta succedendo nel mondo è orribile, ma ho tutta la mia famiglia con me. Sono con i miei figli e abbiamo degli insegnanti con noi perché rischiavano di perdere la scuola per otto settimane. Ci sentiamo anche in colpa, in realtà: abbiamo quello che nessun altro ha, ovvero degli esseri umani in carne ed ossa che sono pagati appositamente per insegnare ai nostri figli. Abbiamo questo posto incredibile. È assolutamente stupendo. In un quartiere di due km, abbiamo alberi, boschi e perfino l'oceano. Non riesco a pensare a nessun posto di appena due km quadrati in cui preferirei essere."