Matt Damon: scoprite il suo nuovo film Stillwater, thriller in arrivo a luglio

In queste ore è stato confermato ufficialmente che Stillwater, un thriller drammatico con protagonista Matt Damon diretto dal regista di Spotlight Tom McCarthy, uscirà negli Stati Uniti il 30 luglio prossimo distribuito da Focus Features.

Il film segue la vicenda di Bill (Damon), che lavora su una piattaforma petrolifera americana in Oklahoma e che da un giorno all'altro scopre di dover volare in Francia per far visita alla figlia (Abigail Breslin), che si trova in prigione per un omicidio che sostiene di non aver commesso. Di fronte a barriere linguistiche, differenze culturali e un complicato sistema legale, Bill farà della scarcerazione della ragazza la sua missione personale.

McCarthy ha scritto la sceneggiatura con Marcus Hinchey, Thomas Bidegain e Noé Debré e il suo film, inizialmente previsto per il 2020, attualmente si scontrerà in sala con il fantasy The Green Knight della A24 e Jungle Cruise della Disney.

Matt Damon, lo ricordiamo, è stato visto l'ultima volta in Ford v. Ferrari di James Mangold al fianco di Christian Bale, e presto tornerà sul grande schermo anche con The Last Duel, uno dei tre nuovi film di Ridley Scott, che l'attore di The Martian ha scritto insieme all'amico di sempre Ben Affleck; tra i suoi film in programma citiamo anche No Sudden Move di Steven Soderbergh e Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, mentre secondo alcuni rumor tornerà a collaborare con James Mangold per The Force.