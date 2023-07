Matt Damon rivela: 'Ho perso 250 milioni di dollari per aver rifiutato Avatar'

Mentre continuano le discussioni sulla scena di nudo di Florence Pugh in Oppenheimer, l'attore Matt Damon ha raccontato del suo legame con Avatar di James Cameron e la paga da record che andò perduta quando rifiutò il ruolo del protagonista ai tempi del primo film del 2009.

Parlando con Chris Wallace per una nuova intervista promozionale in accompagnamento all'uscita di Oppenheimer nelle sale americane, Matt Damon ha raccontato del perché decise di rifiutare la parte del protagonista di Avatar, andata poi a Sam Worthington, e svelato anche l'enorme cachet che avrebbe ottenuto se fosse rimasto nel cast del film di James Cameron.

"Sono sicuro che si tratta della cifra più alta che un attore abbia mai rifiutato", ha detto Matt Damon, che lasciando il cast di Avatar rinunciò inconsapevolmente a 250 milioni di dollari, dato che avrebbe ricevuto il 10% degli incassi (Avatar avrebbe incassato 2,8 miliardi). "Avevo un contratto, avevo firmato. Ma ero nel bel mezzo delle riprese del film di Bourne e sapevo che avremmo avuto bisogno di altro lavoro per completarlo: per unirmi ad Avatar avrei dovuto lasciare il set di Bourne e lasciare la troupe e i miei colleghi nei guai, e semplicemente non me la sono sentita. Il paradosso è che volevo disperatamente lavorare con James Cameron, i suoi film sono pochi e rari e avevo l'occasione per farlo."

Oppenheimer, lo ricordiamo, arriverà in Italia dal 23 agosto prossimo. Per altri casting ipotetici, ecco che cosa ha detto Cillian Murphy sull'idea di unirsi al cast di Barbie 2 nel ruolo di un nuovo Ken.