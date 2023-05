Matt Damon sul suo rifiuto ad Avatar: 'La cosa più stupida che un attore abbia mai fatto'

Mentre il mondo attende nuove informazioni su Avatar 3, il povero Matt Damon non riesce a darsi pace per aver rinunciato al ruolo di protagonista della saga di James Cameron ai tempi del film originale uscito nel 2009.

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Tonight, in compagnia tra l'altro di Zoe Saldana, interprete di Neytiri nella saga di Avatar, Matt Damon ha dichiarato che rifiutare un ruolo in Avatar è stata "la cosa più stupida che un attore abbia mai fatto". Del resto come dargli torto? Secondo i dati, la star - oggi 52enne - avrebbe perso una paga di 250 milioni di dollari rifiutando il ruolo di Jake Sully - che è poi andato a Sam Worthington - nell'epico film di fantascienza del 2009, dato che gli venne offerto il 10% dei profitti al botteghino, che come sappiamo oggi sfiorano i 3 miliardi.

"È la cosa più stupida che un attore abbia mai fatto nella storia della recitazione" ha ammesso Matt Damon, ma Zoe Saldana ha provato a rincuorarlo: "Non credo che la tua carriera ne abbia sofferto, fidati". L'attrice però, che è tornato nel ruolo di Neytiri per il sequel Avatar: La via dell'acqua e che sarà vista anche nei prossimi film della saga, non ha potuto fare a meno di aggiungere: "Mi sono sempre sentita benedetta per essere stata scelta, ma ho lavorato molto duramente per fare il provino e ottenere la parte. Del resto non sono Matt Damon, non potevo rifiutare Avatar."

Damon ha concluso: "Probabilmente ho fatto, tipo, 50 film in vita. Non sono mai stato in un film che ha incassato 1 miliardo di dollari".

