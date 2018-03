Matt Damon ha rifiutato un ruolo da villain in Spider-Man: Homecoming 2?

Mentre continuiamo a dare potenziali occhiate al nuovo costume dell'Uomo Ragno nel sequel (ancora senza un titolo) di Spider-Man: Homecoming , oggi arriva in rete un nuovo rumor riguardante il casting della pellicola dei

Secondo la voce di corridoio (non confermata, precisiamo) lanciata da Jeff Sneider di The Tracking Board, i Marvel Studios e la Sony Pictures avrebbero offerto la parte del villain di Spider-Man: Homecoming 2 a Matt Damon. A quanto pare, Damon era la loro prima scelta per interpretare il personaggio ma questo avrebbe rifiutato; non è chiara quale sia la potenziale motivazione di Damon, al momento.

The Tracking-Board non svela nemmeno quale villain è quello proposto all'attore: potrebbe essere chiunque. Da un Green Goblin ad un Mysterio, dal Dr. Octopus all'Uomo Sabbia, passando per Electro e Kraven. La Marvel ha spesso affermato che non avrebbe riutilizzato i villain già inclusi dalla Sony nelle precedenti incarnazioni, dunque la rosa dei 'candidati' si riduce un bel po'.

Ovviamente, ricordiamo, che per ora questo è soltanto un rumor e nulla di più. Damon ha già partecipato ad un film della Marvel: aveva un cameo non accreditato nel recente Thor: Ragnarok di Taika Waititi.

Spider-Man: Homecoming 2 vedrà nuovamente Tom Holland nei panni del supereroe della Marvel. Diretto da Jon Watts, il film è previsto nelle sale per il luglio 2019.