Matt Damon protagonista di Stillwater, il nuovo film di Tom McCarthy

I premi Oscar Matt Damon e Tom McCarthy collaboreranno al nuovo film diretto dal regista de Il caso Spotlight, intitolato Stillwater. Participant Media finanzierà e produrrà il progetto attraverso gli accordi di produzione con Amblin Partners. Al film parteciperà anche Anonymous Content, con McCarthy che avrà anche il ruolo di co-produttore.

Co-firmata da Tom McCarthy, Thomas Bidegain e Noé Debré, la trama di Stillwater è incentrata su Bill Baker (Matt Damon), originario dell'Oklahoma, operaio petrolifero che si reca a Marsiglia dove la figlia viene imprigionata per un omicidio che afferma di non aver commesso.

Bill inizia una battaglia personale per scagionare sua figlia e in questo lungo percorso stringe amicizia con una donna del luogo e la sua giovane figlia, intraprendendo un viaggio personale di scoperta e senso di appartenenza.



Matt Damon sarà co-protagonista di Le Mans '66, film diretto da James Mangold, nel quale recita al fianco di Christian Bale.

Nel 2017 ha partecipato - anche in questo caso da protagonista - al film di Alexander Payne presentato alla Mostra di Venezia, e intitolato Downsizing - Vivere alla grande (potete leggere la nostra recensione su Everyeye.it). Tom McCarthy manca alla regia dal 2015, quando con Il caso Spotlight venne acclamato dalla critica, ricevendo due premi Oscar alla miglior regia e alla miglior sceneggiatura originale.

Ora un nuovo progetto che sembra avere tutte le premesse per diventare uno dei titoli più attesi nelle sale.