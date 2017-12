Matt Damon parla di QUEL famoso cameo che ha fatto nell'altrettanto famoso film Marvel!

spiega un po' come sia finito a recitare nel famoso cameo presente nel cinefumettoche fa parte del Marvel Cinematic Universe , come un sacco di altri cinecomic, del resto! :) L'avete visto tutti, no?

Il cameo di Matt Damon in Thor: Ragnarok è stato esilarante e sapete com è stato possibile realizzarlo? Grazie soltanto ad un paio di telefonate, pare!

L'attore, conosciuto per ruoli piuttosto seri, come Will Hunting, Genio Ribelle e The Martian, un giorno ha sentito il telefono squillare e la domanda che gli è stata posta è se avrebbe voluto o meno interpretare la parte di Loki in una rappresentazione teatrale da inserire all'interno delcinefumetto Marvel Studios:

"Chris [Hemsworth] mi ha chiamato, poi mi ha chiamato pure Taika e, sapete, loro sono miei amici. Mi hanno proposto questa cosa e io, lì per lì ho pensato che fosse assurdo, l'idea di una compagnia teatrale intergalattica che interpreta le fantasie del personaggio di Tom Hiddleston! Ho pensato immediatamente che sarebbe stata una cosa incredibilmente simpatica, e anche piuttosto facile da fare! Questi ragazzi sono simpaticissimi e il set diretto da Taika era strepitoso. E' stata una ventata d'aria fresca, per me!"

Noi ci siamo divertiti a guardarlo ma, a quanto pare, chi era presente sul set si è divertito anche di più!

"Tom [Hiddleston] e Chris erano lì e ci siamo tutti davvero "rotolati" dalle risate!"

Chissà che questo non faccia venire voglia a Matt Damon di avere un ruolo vero e proprio nei panni del supereroe?

Il prossimo cinecomic Marvel Studios che uscirà in sala è Black Panther, il 16 febbraio, seguito poi dall'attesissimo Avengers: Infinity War ad aprile, il 25, 2018.