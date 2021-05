Matt Damon uno di noi, fan di Ben Affleck e Jennifer Lopez: 'Spero si rimettano insieme!'

A poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Stillwater, il suo nuovo film diretto da Todd McCarthy, Matt Damon ha affrontato un argomento alquanto spinoso: le rumorosissime voci di gossip che vogliono Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme.

E Matt Damon, storico amico di Affleck, spera come tutti quanti i fan che le speculazioni sul ritorno di fiamma tra Ben e Jennifer siano fondate: per chi non lo avesse saputo, il regista di Argo e la sua ex fidanzata sono stati avvistati insieme all'aeroporto in Montana e poi nuovamente a Los Angeles, alimentando le voci secondo cui la loro vecchia relazione sarebbe ripartita.

Ma possibile che Damon non sappia nulla della vita sentimentale del suo migliore amico? Improbabile, e infatti nel parlarne durante un'apparizione virtuale nello show statunitense Today, si è rifiutato di rivelare qualsiasi dettaglio privato. Ma ha risposto: "Al mondo non c'è abbastanza alcool per costringermi a dire qualcosa in merito a questa faccenda", affermando anche che "la prima volta che ne ho sentito parlare è stato con queste voci di gossip. Ma è una storia molto affascinante, e spero che sia Amo entrambi, e spero per loro che sia vero. Sarebbe fantastico."

Ricordiamo che Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono conosciuti sul set di Amore estremo e sono stati fidanzati dal novembre 2002 al gennaio 2004, dopo aver lavorato insieme anche a Jersey Girl. Sempre sul set Affleck ha conosciuto altre due donne importanti della sua vita, la ex moglie Jennifer Garner, incontrata sul set di Daredevil di Mark Steven Johnson, e Ana de Armas, con la quale ha iniziato una relazione sul set dell'ancora inedito Deep water di Adrian Lyne dopo essersi lasciato alle spalle i noti problemi di abuso di alcool.

Matt Damon e Ben Affleck torneranno insieme sul grande schermo con The Last Duel, uno dei nuovi tre film di Ridley Scott: la coppia di amici, oltre a recitare come protagonisti, hanno anche scritto la sceneggiatura dell'opera, oltre vent'anni dopo l'Oscar condiviso per Will Hunting.