Matt Damon sarà il Loki di Dogma in Jay & Silent Bob Reboot!

L'universo cinematografico creato da Kevin Smith con Clerks - Commessi è in continua espansione ed ecco confermata un'altra importante presenza per Jay & Silent Bob Reboot.

Secondo quanto rivelato dallo stesso regista su Instagram, infatti, nel film sarà presente anche Matt Damon nei panni di Loki, l'angelo caduto visto per la prima volta nell'irriverente Dogma. Dopo che il trailer di Jay & Silent Bob Reboot ha anticipato la presenza di Ben Affleck, dunque, ora abbiamo la conferma di una reunion molto speciale.

Oltre ad aver interpretato i protagonisti di Dogma, Damon e Affleck hanno vinto insieme il premio Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting - Genio Ribelle e in futuro torneranno a collaborare per scrivere The Last Duel, il nuovo atteso film diretto da Ridley Scott. In Dogma i due attori vestivano i panni di Loki e Bartlebly, due angeli caduti che decidono di affrontare Dio in persona per rimettere piede in paradiso.

Facciamo inoltre notare che Damon è apparso nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'attore che interpretava Loki in Thor: Ragnarok (potete vedere la foto del cameo in calce alla notizia).

Tra le tante star che appariranno nel ritorno al cinema di Kevin Smith segnaliamo anche Chris Hemsworth, Joe Manganiello, Craig Robnson e Melissa Benoist e gli immancabili Jason Biggs, James Van der Beek, Shannon Elizabeth. Brian Quinn e Tommy Chong. E' confermata anche la presenza di Val Kilmer come interprete della nuova versione di Bluntman.