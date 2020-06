Matt Damon e Jimmy Kimmel: continuano le gag in stile Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Ad Hollywood le improbabili coppie di nemici-amici sono davvero tante, ma non tutte famose come quella formata da Ryan Reynolds e Hugh Jackman: altro sodalizio vincente è infatti quello tra Matt Damon e Jimmy Kimmel, che nell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live hanno offerto al pubblico del talk show uno siparietto davvero speciale.

Dopo 18 anni in TV e 3130 appuntamenti, negli ultimi minuti dello show Kimmel ha annunciato che nei prossimi mesi si concederà una lunga vacanza da trascorrere insieme alla sua famiglia, spezzando l'annosa catena di "Ci scusiamo con Matt Damon, ma il nostro tempo è finito", stoccata con cui era solito concludere lo show.

Negli anni questa battuta è diventata virale anche tra altre celebrità, tra cui Ben Affleck e Gennifer Garner i quali hanno partecipato anche a prese in giro collettive all'amico e attore, che ha sua volta incassato e risposto sempre col sorriso sulle labbra.

Stavolta, per ovviare all'inconveniente di non essere stato citato, i due amici hanno inscenato una simpatica gag in cui Damon salta fuori dall'armadio di Kimmel. Dopo aver rivelato di abitarvi in segreto da mesi, nei quali sembrerebbe aver iniziato la relazione con a moglie di Kimmel, Damon deve preoccupandosi di dove andrà a vivere desso che il presentatore partirà con la sua famiglia. Nel player in altro troverete la gag completa.