Matt Damon, in Irlanda c'è un sosia della star di The Last Duel? La paradossale verità

Da una località costiera in Irlanda in questi giorni arrivano diverse testimonianze di sorprendenti apparizioni a sorpresa di un individuo identico a Matt Damon, acclamato attore statunitense protagonista di decine di film amatissimi, come The Martian e Ocean's Eleven.

Il New York Times riferisce che l'individuo è apparso in diverse spiagge della località nota come "Costiera Amalfitana Irlandese", ma anche nei supermercati locali, diventando una specie di leggenda locale in grado, di tanto in tanto, di materializzandosi perfino nei pub, almeno prima che chiudessero.

I residenti di Dalkey, una piccola comunità di circa 8000 persone, ci hanno messo un po' a capire che quello non era qualcuno che assomigliava alla star hollywoodiana, ma la vera star hollywoodiana in carne ed ossa: Damon e la sua famiglia, infatti, sono rimasti bloccati nella cittadina a causa del lockdown del Coronavirus, e oggi sono talmente affiatati con i loro nuovi concittadini che la comunità di Dalkey ha ribattezzato l'attore "Matt O’Damon".

Secondo le ricostruzioni, la star è arrivata a Dalkey intorno alla metà di marzo, pronto a girare le scene per il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel. Ha scelto di rimanere nel paese in una grande villa in affitto piuttosto che fare avanti e indietro con la sua casa di Brooklyn, mossa probabilmente intelligente ma sicuramente sfortunata, dato che è ancora bloccato in Irlanda.

Oggi Matt Damon è un membro attivo della comunità di Dalkey: fa jogging sulle colline, appare improvvisamente da sotto i suoi cappelli da baseball, sorprende i suoi vicini per le strade. D'altra parte, i fieri irlandesi sembrano aver accolto Damon come uno di loro, addirittura proteggendolo dall'insistenza dei paparazzi rifiutando di rilasciare dichiarazioni in merito ai suoi spostamenti.

Secondo quanto riferito, i cittadini fingono di non sapere che Damon sia famoso. Ora fa semplicemente parte di Dalkey.

