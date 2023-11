Matt Damon, che incubo quello stunt per Bourne: 'Fu terribile'

Matt Damon rimpiange ancora i 250 milioni di dollari per aver rifiutato Avatar, ma ha affrontato molti altri traumi durante la propria carriera: basti pensare a The Bourne Supermacy e all'acrobazia subacquea, definita dall'attore come la cosa più spaventosa che abbia mai fatto.

"Uno dei momenti più terribili" ha dichiarato l'attore "è stato svolgere quelle riprese subacquee nel secondo capitolo di Bourne, quando l'acqua finisce nel fiume e io perdo l'amore della mia vita. No, non volevo farlo. Per non provare la costante ansia di annegare, ho svolto delle sessioni in piscina insieme a uno stuntman e un insegnante di immersioni, con una cadenza di due volte a settimana per circa un mese. L'obiettivo? Allenarmi e rilassarmi sott'acqua, senza la maschera dell'ossigeno. In seguito avrei dovuto svolgere semplici operazioni, come allacciarmi una scarpa mentre ero immerso".

Tuttavia, "dopo aver girato per un giorno... quella notte mi sono svegliato quattro volte, senza fiato, con la consapevolezza che stavo per annegare. È stato terribile".

Diretto da Paul Greengrass e pubblicato nel 2004, The Bourne Supremacy prosegue la storia dell'ex agente segreto Jason Borune e dei suoi tentativi di scoprire sempre più informazioni sul proprio passato. Nel cast, oltre a Damon nei panni del protagonista, ricordiamo anche Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles e Karl Urban. In totale la pellicola ha incassato oltre 288 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 75 milioni. Il franchise è proseguito con Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007), Jason Bourne (2016) e lo spin-off Legacy (2012).

