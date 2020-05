Matt Damon, il film che lo rese famoso stava anche per ucciderlo

È difficile, ormai, che qualcuno di noi si stupisca a sentire l'ennesima storia di attori che mettono o perdono chili a piacimento per calarsi al meglio in un nuovo ruolo: a sentire l'esperienza di Matt Damon per Il Coraggio della Verità, però, è difficile non provare almeno un brivido.

Esattamente come i vari Christian Bale, Matthew McConaughey e così via Damon non si fece problemi a perdere qualche chilo per interpretare il ruolo di Ilario, personaggio ridotto alle sembianze di uno scheletro dalla dipendenza da eroina.

Il film, d'altronde, rappresentava per l'attore di The Departed l'esperienza del definitivo salto di qualità: era il 1996 e Damon era soltanto un giovane e promettente attore alla ricerca del miglior trampolino di lancio possibile, e questa era un'occasione da non farsi sfuggire.

Il giovane Matt, dunque, perse la bellezza di 18 kg per arrivare a dar volto ad Ilario: un dimagrimento estremo che lo portò, nei tempi successivi alle riprese del film, ad avere seri problemi di salute ed a rischiare praticamente la vita. Le cose fortunatamente andarono per il meglio, ma pare che Damon ebbe bisogno di circa un anno e mezzo di meditazione per ritrovare la forza necessaria a riprendersi del tutto.

Va detto, comunque, che Il Coraggio della Verità fu effettivamente una gran rampa di lancio per l'attore, che da allora figura tra le stelle più brillanti di Hollywood. A proposito, sapevate che in Irlanda vive un sosia di Matt Damon?