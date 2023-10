Matt Damon compie 53 anni: 'La mia vita? Sono una persona noiosa'

Nel mondo dello spettacolo c'è chi il gossip lo teme e chi lo cerca... E poi c'è Matt Damon, che si considera una persona talmente noiosa da ritenersi assolutamente libero dal pericolo che a qualcuno possa venir voglia di spettegolare o indagare sulla sua vita privata, che l'attore descrive come decisamente monotona.

L'attore che definì stupida la sua decisione di rifiutare Avatar ha infatti ammesso di non avere molto da raccontare sulle sue giornate, se non il ripetersi della solita routine fatta di faccende domestiche, ricerche per i ruoli da interpretare e battute da ripetere.

"Se qualcuno volesse seguire la mia vita si annoierebbe. 'Ecco Matt a casa che sta imparando le sue battute. Ecco Matt che fa ricerche nella corsia sei della biblioteca'. Qualche ora e tornerebbe a casa. Sono una persona noiosa dal quel punto di vista. Vivo la mia vita tranquilla a New York con mia moglie e le mie figlie. Ho anche un patto con i paparazzi: io non faccio niente di interessante e loro, in cambio, non mi seguono" sono state le sue parole.

Chissà che non sia tutto un trucco per non farsi seguire da fotografi e giornalisti gossippari: magari la vita del nostro Matt nasconde segreti inenarrabili che resteranno per sempre nascosti agli occhi dei comuni mortali! Chi volesse indagare faccia pure: il protagonista di The Departed e The Martian non sembra temere i curiosi.