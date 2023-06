Matt Damon come Tom Cruise: quanti metri scalò per The Bourne Identity?

Protagonista di The Bourne Identity, film del 2002 di Doug Liman, Matt Damon interpreta un personaggio sfaccettato e anche...spericolato. A quanto pare, infatti, l'attore ha eseguito uno degli stunt più complicati senza l'aiuto del suo double.

In una scena più audaci del film, Damon sarebbe disceso per gli ultimi 9.144 metri dell'edificio da solo. Ci sarà voluto un coraggio da leoni, e infatti lo stesso Damon ha definito l'azione come "la cosa più dura che io abbia mai fatto". E pensate che, inizialmente, Matt Damon non era neanche la prima scelta di Doug Liman per il film!

Il protagonista, ad ogni modo, non era di certo impreparato. Pensate che per il film ha dovuto seguire un allenamento speciale nelle arti marziali filippine Kali, che consistono nell'usare l'energia dell'aggressore contro di lui.

In un'intervista non proprio recente, Damon aveva raccontato un aneddoto su Tom Cruise e sui suoi folli stunt per i quali è riconosciuto a livello mondiale, riguardante la famosa arrampicata sul Burj Khalifa in occasione di Mission Impossible: Protocollo fantasma. Anche Damon, in confronto a Cruise, ha il suo buon fegato, non credete? Chissà se riuscirebbe a battere anche la corsa velocissima da pollo di Tom Cruise...

Eravate a conoscenza dello stunt folle di Matt Damon?