Matt Damon, ma che combini? Sul set di Bourne Supremacy picchiò davvero qualcuno!

Stasera su Rete4 a partire dalla 21:20 torna in onda The Bourne Supremacy, secondo capitolo della saga cinematografica action-thriller tratta dai romanzi di Robert Landlum e interpretata dalla superstar Matt Damon.

Il film, uscito nel 2004 e sequel diretto di The Bourne Legacy, ancora una volta vanta la regia di Paul Greengrass, e include nel cast Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Joan Allen e Tim Griffin.

Proprio quest'utlimo fu la sfortunata vittima di un incidente avvenuto sul set e causato involontariamente da Matt Damon: l'interprete di Jason Bourne, infatti, colpì accidentalmente Tim Griffin mettendolo ko: Griffin interpretava l'agente della CIA John Nevins e durante la scena al consolato, quando Bourne attacca lui e una guardia di sicurezza dopo essere stato catturato, Damon lo colpì davvero facendogli perdere i sensi.

Il film del resto è famoso per la sua rappresentazione realistica della violenza, che sfiora i limiti del documentario per volere di Greengrass: il regista ha infatti utilizzato principalmente cineprese a mano e una fotografia dai colori molto tenui, evitando quasi sempre la computer grafica.

Inoltre, nella casa di Monaco, quando Jason Bourne usa il giornale arrotolato come arma, l'arte marziale che esegue è l'Escrima, un'antica arte marziale filippina, chiamata anche Arnis o Kali. Questo stile di combattimento utilizza principalmente i bastoni e nei tempi moderni viene insegnata con oggetti di uso quotidiano, comprese le penne a sfera (come si vede in The Bourne Identity) e proprio i giornali arrotolati. Nel film viene usato anche il Jeet Kune Do di Bruce Lee.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Bourne Supremacy e alla recensione di Jason Bourne.