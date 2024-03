Matt Damon: 'Cillian Murphy è la peggiore compagnia per una cena!' E racconta il perché

Cillian Murphy ha risposto alla critica scherzosa di Matt Damon che lo ha affermato di ritenerlo la peggiore compagnia possibile per quanto riguardi una cena durante la produzione di un’opera. L’attore irlandese ha spiegato di comprendere le ragioni dell’amico, sicuro che nei periodi di lavoro la sua testa non sia libera abbastanza.

Dopo aver ricordato cinque film con Cillian Murphy da guardare assolutamente, torniamo ad occuparci del fresco vincitore alla cerimonia degli Oscar per riportare le curiose parole durante un’intervista dell’attore con Scott Pelley.

Il presentatore ha infatti voluto ricordare le dichiarazioni di Matt Damon che ha recentemente giocato sulla grande concentrazione che contraddistingue l’interprete sul set dei propri film, e, in particolare, di Oppenheimer: “Matt Damon mi ha detto che Cillian è la peggiore persona con cui andare a cena che si possa immaginare. Intendeva dire che quando stai lavorando a un film, quando cerchi di entrare nel personaggio, c’è poco spazio nella tua testa per qualsiasi altra cosa”.

Murphy, consapevole del suo carattere e del suo modo di lavorare ha risposto: “Si, voglio dire, sono sempre stato così, credo. Ma è perché, per me, hai il tempo sul set, che è abbastanza breve e poi se hai una parte importante, devi mantenere le tue battute fresche. E, ancora, l’altra cosa importante per me è dormire. Amo dormire e ho bisogno di dormire”.

Quindi l’attore ha concluso: “Ho condiviso molte cene piacevoli con Matt Damon da quando il film è finito e siamo andati in giro per promuoverlo. Ma in quel momento, sì, non hai spazio nella tua testa e vuoi dormire il più possibile”.

In attesa di scoprire se e su quale set i due colleghi potranno condividere ancora dei momenti insieme, vi lasciamo alla nostra recensione di Oppenheimer.

DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su