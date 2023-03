Matt Damon, che fa parte del cast di Oppenheimer, rivela: 'Oppenheimer è fantastico'

Nel corso di una recente intervista promozionale in occasione dell'uscita di Air, il nuovo film di e con Ben Affleck, la superstar Matt Damon ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sull'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan, in arrivo nei cinema di tutto il mondo a luglio.

L'attore, che ha fatto parte del cast nei panni del generale dell'esercito statunitense Leslie Groves, ha innanzitutto confermato che Oppenheimer durerà 3 ore come da precedenti report, ma ha anche espresso la sua opinione (per niente di parte, per carità) sull'ultima fatica nolaniana: "Il film è fantastico. Durerà tre ore. Cillian [Murphy, ndr] è tutto ciò che vorresti che fosse. È fenomenale."

Ricordiamo che nel film Cillian Murphy recita al fianco non solo di Matt Damon ma anche di Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh e Robert Downey Jr., col cast che includerà anche Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Jason Clarke e James D'Arcy, oltre a Casey Affleck e Gary Oldman in ruoli minori (probabilmente di cameo). Oppenheimer è stato girato in bianco e nero analogico IMAX da Nolan e dal dop Hoyte Van Hoytema, punto di riferimento del regista sin da Interstellar. Il film rappresenterà il primo lavoro di Nolan in collaborazione con la Universal Pictures, che si è assicurato i servigi del regista dopo il suo divorzio con Warner Bros.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Oppenheimer. Il film uscirà in Italia il 20 luglio prossimo.