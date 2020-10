Matt Damon, attenti a non scambiarlo per Mark Wahlberg: l'attore non vi correggerà!

Il mondo dello spettacolo è pieno di celebrità parecchio somiglianti tra loro: il caso di Mark Wahlberg e Matt Damon è sicuramente fra i più celebri, con le due star di The Departed che hanno dato vita a più di un divertente siparietto con i rispettivi fan a causa di questo equivoco piuttosto comune.

A raccontarlo fu proprio Matt Damon, che in una vecchia intervista spiegò di esser stato avvicinato da un fan di Mark Wahlberg convinto di aver a che fare con l'attore di Ted: a quel punto, per non deluderla, il buon Matt decise di darle corda.

"Vengo scambiato un sacco di volte per Mark Wahlberg, così abbiamo stretto questo patto di comportarci sempre in maniera molto gentile. Una volta stavo camminando per strada con i miei bambini e questo tipo comincia ad urlarmi: 'MARK WAHLBERG!' Io continuai a camminare, perché non sono Mark, ma lui continuò ad urlare: 'MARK WAHLBERG! TI HO VISTO! NON ANDARE VIA! MARK WAHLBERG! SO CHE SEI TU!' Poi arriva questa donna e comincia a dirmi: 'Voglio tanto bene alla tua famiglia, dì a tuo fratello che lo saluto' ed io: 'Ok, dirò a Donnie Wahlberg che lo saluta'. Quando le persone insistono non c'è modo di convincerle che io non sia Mark, quindi divento lui e cerco di comportarmi nella maniera più gentile" fu la spiegazione dell'attore di Will Hunting e The Martian.

Insomma, il mondo è pieno di gente tornata a casa convinta di avere una foto con Mark Wahlberg e ritrovatasi invece con un selfie in compagnia di Matt Damon. Poco male in fondo, non trovate? Per rivedere insieme i due gemelli mancati, intanto, ecco la nostra recensione di The Departed.