Matt Damon, arriva su Sky La ragazza di Stillwater: è ispirato al caso di Amanda Knox

Dal regista vincitore del Premio Oscar Tom McCarthy, autore de Il Caso Spotlight, arriva in prima tv su Sky La ragazza di Stillwater, dramma con protagonista Matt Damon e Abigail Breslin, liberamente ispirato al famoso caso di Amanda Knox.

La ragazza di Stillwater andrà in onda lunedì 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche su Sky Cinema 4K, oltre ad arrivare in streaming su NOW e on demand per tutti i possessori di Sky Q, anche in qualità 4K: presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes e scritto da Tom McCarthy, Marcus Hinchey, Thomas Bidegain e Noé Debré, La ragazza di Stillwater è un intenso dramma familiare con aloni di thriller che abbraccia i temi del perdono e della redenzione e scava anche nel confronto tra culture. Nel cast anche Camille Cottin e Lilou Siauvaud.

La storia, quella di Bill Baker (Matt Damon), un operaio petrolifero senza lavoro che viaggia dall’Oklahoma a Marsiglia per far visita alla figlia Allison (l’attrice nominata per il Premio Oscar Abigail Breslin), solo per scoprire che è stata incarcerata per un omicidio che afferma di non aver commesso, è liberamente ispirata al caso di Amanda Knox, che però ha denunciato il film e i suoi realizzatori su Twitter per aver tratto profitto dalla sua storia: "Tagliandomi totalmente fuori dal processo creativo, McCarthy ha rafforzato l'immagine che l'opinione pubblica si è fatta di me, quella di una persona colpevole e inaffidabile".

Per altri approfondimenti guardate il trailer de La ragazza di Stillwater.