Matt Damon e Ben Affleck di nuovo insieme per un film sulle mitiche Air Jordan della Nike

Dopo aver ripreso a collaborare recentemente per il dramma storico The Last Duel di Ridley Scott, Ben Affleck e Matt Damon riuniranno le forze per scrivere e produrre un film drammatico che racconterà la storia di come la Nike è riuscita a ottenere i diritti da Michael Jordan per realizzare le mitiche Air Jordan, che diventarono popolarissime.

Secondo quanto riportato infatti dall'Hollywood Reporter, Affleck e Damon scriveranno e produrranno il film sportivo, attualmente senza titolo, che si concentrerà su Phil Knight e Sonny Vaccarro, due dirigenti Nike che inseguirono la leggenda del basket Michael Jordan a metà degli anni '80 nella speranza di convincerlo a collaborare con il marchio, dando vita alle Air Jordan e alla lunga collaborazione tra l'atleta e la società. Affleck dirigerà il film per Amazon Studios e Skydance Sports. Sarà la prima volta che Affleck dirigerà l'amico Damon in un film.

Affleck stesso sarà anche nel cast del film nel ruolo del co-fondatore della Nike, Knight, mentre Damon impersonerà il dirigente del marketing della società, Vaccaro. Fonte di ispirazione per il film è certamente il documentario 30 for 30 di ESPN del 2015 intitolato Sole Man, incentrato sulla corsa di Vaccaro e Knight per assicurarsi Jordan per la Nike, all'epoca considerata una scommessa piuttosto azzardata. La partnership ha ridefinito del tutto le sponsorizzazioni di marchi atletici, trasformando Nike in un'industria multimiliardaria.

Insomma, ci sono tutte le premesse per un dramma sportivo ad alta intensità emotiva. Proprio recentemente, la filmografia dei due attori è reduce da film "sportivi", abbiamo visto infatti Affleck in The Way Back, ambientato nel mondo del basket collegiale; mentre Damon è stato protagonista di Le Mans '66 - La grande sfida, ambientato nel mondo delle corse.

Recentemente, abbiamo visto Affleck con Ana De Armas in Acque profonde sempre per Amazon Studios, mentre Damon sarà in Oppenheimer di Christopher Nolan.