Matt Damon e Ben Affleck: una casa di produzione finanziata dai proprietari del Milan

Sono iniziate da qualche giorno le riprese del nuovo film di Ben Affleck, con Matt Damon nei panni del visionario venditore di scarpe Sonny Vaccaro e la sua ostinata operazione di convincimento per strappare la firma di Michael Jordan con Nike. Un progetto interessante ma non l'unico della coppia di amici e colleghi.

Matt Damon e Ben Affleck stanno negoziando un accordo per lanciare una nuova società di produzione cinematografica che potrebbe essere finanziata da Gerry Cardinale di RedBird Capital, fondo americano che ha recentemente firmato il signing per acquisire la proprietà del Milan.



In questa trattativa una presenza fondamentale è quella di Jeff Robinov, CEO di Studio 8, in passato collaboratore di Affleck in Argo e The Town e di Damon in Ocean's Eleven quando lavorava alla Warner Bros. L'obiettivo è quello di creare contenuti di grande successo.



Il film di Ben Affleck in produzione e ancora senza titolo è realizzato per Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures. Tuttavia la nuova società in procinto di essere creata potrebbe avere un ruolo attivo nel film. Il film si basa sullo script presente nella Black List e intitolato Air Jordan di Alex Convery. Ben Affleck è convinto che al cinema solo franchise come Marvel e che è il destino è nelle mani dello streaming, come ha dichiarato lo scorso gennaio.



RedBird Capital gestisce oltre 6 miliardi di dollari di asset in più settori tra cui sport, media e intrattenimento. Cardinale è noto per il suo background da uomo d'affari e il portfolio d'investimenti dell'azienda comprende molti dei marchi maggiormente iconici del mondo tra cui Fenway Sports Group (a cui fanno capo i Boston Red Sox, la squadra di calcio del Liverpool, i Pittsburgh Penguins e New England Sports Network), SkyDance Media di Larry e David Ellison, Springhill Company (con LeBron James e Maverick Carter), l'XFL con Dwayne Johnson e Dany Garcia, e da pochi giorni il Milan, che proprio quest'anno si è laureato campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia.



A luglio 2021 è uscito Stillwater, il nuovo film con Matt Damon.