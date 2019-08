Matrix torna al cinema per il suo 20° anniversario!

Nel 1999 usciva nelle sale di tutto il mondo Matrix, il film di fantascienza diretto dalle sorelle Wachowski che ha segnato una generazione e ha lanciato definitivamente nell'olimpo delle action star il sempre più chiacchierato Keanu Reeves.

Secondo quanto rivelato da Entertainment Weekly, in occasione del suo 20° anniversario il film si prepara a tornare nei cinema americani per un'esperienza tutta nuova: Matrix sarà infatti godibile per la prima volta in sala in Dolby Vision e Dolby Atmos a partire dal 30 agosto.

Purtroppo l'iniziativa è legata solamente alla catena Dolby Cinema AMC presente negli Stati Uniti e al momento non ci sono notizie per un eventuale ritorno del film nel circuito di cinema italiani. In calce alla notizia potete trovare il poster ufficiale della nuova release.

Nei mesi scorsi è emerso, a sorpresa, che le sorelle Wachowski sono al lavoro su un nuovo capitolo del franchise che potrebbe vedere come protagonista Michael B. Jordan. Zack Penn starebbe lavorando alla sceneggiatura del progetto conosciuto sotto il nome in codice di "Project Ice Cream" e non è ancora chiaro se le due filmmaker saranno coinvolte anche per la regia. Secondo i rumor le riprese del film potrebbero iniziare già nei primi mesi del 2020.

