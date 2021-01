Matrix, svelato il titolo del quarto episodio con Keanu Reeves? Tutti i dettagli!

Secondo alcuni rumor emersi nelle scorse ore, il titolo ufficiale dell'attesissimo quarto episodio della saga di Matrix con protagonista Keanu Reeves sarebbe stato rivelato.

Come si legge sulle pagine di Yahoo Finance, che ha intercettato un presunto leak avvenuto sul social network Twitter, il titolo di Matrix 4 sarebbe Matrix Resurrections. Tale dicitura è trapelata nelle scorse ore dopo che una truccatrice per il film, Shunika Terry, ha condiviso con i suoi follower l'immagine di un regalo che ha ricevuto per aver preso parte alla lavorazione del film.

In calce potete vedere il post originale arrivato su Instagram, e immortalato dalla pagina Twitter Nerding Reviews. Warner Bros. e HBO Max, piattaforma di streaming on demand che rilascerà il film nel corso del 2021 in contemporanea con l'uscita in sala, sono stati contattati per un commento ufficiale: al momento però tutto tace, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla questione.

Certo è che, dopo Matrix Reloaded e Matrix Revolution, un eventuale Matrix Resurrections sarebbe non solo assonante ma anche piuttosto azzeccato: del resto il protagonista Neo moriva alla fine del terzo episodio della saga, e sappiamo che Keanu Reeves tornerà per essere ancora il personaggio principale e non un semplice cameo.

