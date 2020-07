Matrix, Stanley Kubrick ha influenzato la produzione dei sequel: ecco come

Il direttore della fotografia del franchise di Matrix, Bill Pope, ha accusato Stanley Kubrick dello scarso successo dei sequel di Matrix. Dopo l'exploit del primo film i successivi Matrix Reloaded e Matrix Revolutions non hanno ottenuto i risultati sperati. Ora Pope sorprendentemente accusa Kubrick di aver contribuito al fallimento.

"Girare i sequel ha offuscato la nostra mente e il nostro spirito. Tutto quello che aveva funzionato nel primo film non ha funzionato in questi. Non eravamo più liberi, seguivano le nostre mosse. La pressione era enorme. Sentivo che non funzionavano, non mi piacevano, sentivo che saremmo dovuti andare in un'altra direzione. Ci sono state incomprensioni, problemi personali che a mio parere si sono percepiti anche sul grande schermo. Non fu il mio momento migliore e nemmeno quello migliore del mio team. Le Wachowski avevano letto quel maledetto libro di Stanley Kubrick che dice 'Gli attori non forniscono performance naturali fino a quando non li distruggi'. Quindi facciamo 90 ciak! Se acchiappo Stanley Kubrick lo uccido".



I due film vennero girati uno dietro l'altro e secondo Bill Pope le riprese si trasformarono in una tortura:"Si trattarono di 276 giorni di riprese, un'esperienza che offusca le menti e gli animi e di fatto ha offuscato i film. Pensate a Lo Hobbit, tre film confusi e offuscati. Nel libro non si percepisce perchè inizia e finisce. Ma quando giri un film troppo a lungo la qualità ne risente. C'è un limite oltre il quale è necessario non andare".

Parole piuttosto forti, soprattutto quelle indirizzate a Stanley Kubrick, che morì proprio nell'anno in cui uscì il primo film.

