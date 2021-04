Matrix, che significato hanno i colori nel film delle sorelle Wachowski?

La fotografia ricopre un ruolo importantissimo in Matrix: l'utilizzo di un determinato filtro in luogo di un altro durante una scena corrisponde infatti ad un chiaro tentativo delle sorelle Wachowski di immergerci ulteriormente nell'universo cyberpunk in cui si muovono Neo, Trinity e Morpheus. Ma in che modo?

Partiamo dalle scene ambientate in Matrix: in questo caso il verde è il colore predominante, quasi a volerci comunicare la presenza dello schermo di un pc (parliamo sempre di monitor del '99, dopotutto) a frapporsi tra noi e i protagonisti del film, imprigionati nell'incubo/paradiso digitale creato dalle Macchine.

Quando i nostri si spostano nel mondo reale a farla da padrone è invece il blu, colore associato dalle Wachowski alla natura e al mondo libero da qualunque costrizione cibernetica: risulta curioso notare, a questo punto, come il blu sia in effetti uno dei colori meno presenti nel nostro mondo, se non il meno presente in assoluto!

C'è però una via di mezzo: la scena del combattimento tra Neo e Morpheus è infatti tinta di giallo, a ricordarci che ci troviamo in una zona intermedia tra il mondo reale e la simulazione. Avevate già fatto caso a questo dettaglio? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, ripassiamo insieme i motivi per cui Cypher decide di tradire Morpheus in Matrix.