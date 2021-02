Matrix, alla scoperta di Animatrix: lo spin-off della saga con Keanu Reeves

Arrivato in home video nel 2003 a cavallo tra l'uscita di Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, Animatrix è probabilmente l'incarnazione della saga creata dalle sorelle Wachowski più apprezzata al di fuori del primo, indimenticabile capitolo.

Co-prodotto da Warner Bros. insieme agli studi giapponesi Madhouse e Studio 4°C, si tratta di una raccolta di cortometraggi animati ambientati all'interno del mondo di Matrix, la maggior parte realizzati da alcuni dei registi e animatori più importanti e influenti del panorama nipponico tra cui Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo), Yoshiaki Kawajiri (Ninja Scroll) e Mahiro Maeda, quest'ultimo noto per aver collaborato con Hayao Miyazaki e Isao Takahata per diverse pellicole dello Studio Ghibli e con Hideaki Anno per la lavorazione di Neon Genesis Evangelion.

I nove episodi, otto se consideriamo che il secondo e il terzo fanno parte della stessa storia, sono indipendenti tra loro e resi ognuno con uno stile di animazione differente, dalla computer grafica del primo (L'ultimo volo della Osiris) ai capitoli resi in tecnica tradizionale, passando per i più sperimentali come il nono (Immatricolato), scritto e diretto dall'animatore coreano Peter Chung.

Animatrix esplora la storia di origine del franchise, a partire dai retroscena sulla guerra originale tra l'umanità e le macchine che ha portato alla creazione di Matrix, e di tanto in tanto include anche i cameo dei personaggi originali come Neo e Trinity, doppiati rispettivamente dagli stessi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Le storie di Animatrix sono così divise:

"L'ultimo volo della Osiris (Final Flight of the Osiris)"

"Il secondo rinascimento parte 1 + parte 2 (The Second Renaissance Part 1 + Part 2)"

"Storia di un ragazzo (Kid's Story)"

"Il programma (Program)"

"Record del mondo (World Record)"

"Aldilà (Beyond)"

"Detective story (A Detective Story)"

"Immatricolato (Matriculated)"

Se siete degli amanti di Matrix e avete apprezzato, per esempio, la raccolta di corti animati di Love Death & Robots disponibile su Netflix, Animatrix è dunque un titolo da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

In attesa di mettere finalmente gli occhi sul nuovo capitolo della saga, in rete è emerso quello che sembra essere il titolo ufficiale di Matrix 4.